Jubelkonfirmation in Bürstadt

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt lädt am Sonntag, 22. März, zur Jubelkonfirmation ein. Der feierliche Gottesdienst für alle, die vor 50 Jahren oder früher konfirmiert wurden, beginnt um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche. Am Mittwoch, 4. März, findet um 18.30 Uhr das Vorbereitungstreffen für den Gottesdienst statt, ebenfalls in der evangelischen Kirche. Angesprochen sind die Jahrgänge 1970 (Goldene Konfirmation), 1960 (Diamantene Konfirmation), 1955 (Eiserne Konfirmation), 1950 (Gnadenkonfirmation), 1945 (Kronjuwelen-Konfirmation) und 1940 (Brillantene Konfirmation). Die Anmeldungen für das Vorbereitungstreffen und den Gottesdienst nimmt das Sekretariat der evangelischen Kirchengemeinde entgegen. red

