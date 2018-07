Jubiläumsfahrt über den Rhein

Anzeige

Der evangelische Pfarrer Volker Jakob erwartete dort die Nordheimer schon am Rande seines Kirchhofes. Im kühlen Schatten mächtiger Platanen wies er auf zahlreiche Parallelen in der Geschichte hin. Wie Biblis, Wattenheim und Nordheim war auch Albisheim ein beachtlicher fränkischer Königshof, erstmals erwähnt 835 in einer Schenkung Kaiser Ludwigs des Frommen an das Kloster Prüm. Nur ein Jahr später wurden Biblis, Wattenheim und Nordheim/Burg Stein mit Schenkungen an das Kloster Lorsch beschrieben. Das Kloster Prüm gab in der Folgezeit Albisheim als Lehen an die ältere Linie der Grafen von Leiningen, von denen es später an die Grafen von Nassau-Weilburg gelangte.

Große Vielfalt der Baustile

Größte Verblüffung löste der Rundgang um die imposante, ebenfalls St. Peter geweihte Kirche mit einem Querschifflanghaus aus. Sie wurde 1792 in klassizistischem Baustil errichtet unter Verwendung älterer Mauerteile im Turm. Das gotische Eingangsportal wurde nun der Westeingang der neuen Kirche, bekrönt von einer bemerkenswerten Sandsteinskulptur des heiligen Petrus. Vom Staunen der Gäste begleitet, führte Jakob die Nordheimer in sein aufwendig restauriertes, geschmackvoll ausgemaltes Gotteshaus, das von allen Konfessionen genutzt wird, mit Rundum-Empore und gesondertem Presbytergestühl. Beim Einbau einer neuen Heizungsanlage fand sich vor Jahren im Kircheninnern ein fränkisches Frauengrab des 7. Jahrhunderts mit byzantinischem Schmuck. Aus dem Vorgängerbau hat die Kirche heute noch ein reich verziertes Sakramentshäuschen sowie den ornamentierten Taufstein. Besonders ausgezeichnet ist das Albisheimer Gotteshaus mit einer Orgel der berühmten rheinhessischen Orgelbauerdynastie Stumm, die von der Organistin Ursula Althoff kurz angespielt wurde.

Jakob begleitete den Nordheimer Bus nach Einselthum und ermöglichte dort noch den Besuch der jüngst renovierten Kapelle. Die barocke kleine Kirche war im Lauf der Zeit durch zu zahlreiches Gestühl und andere Ausstattungsstücke um ihre Wirkung gebracht. Ganz lebendig und begeistert berichtete Jakob davon, wie es gelang, mit Hilfe einfühlsamer Architekten der Kirche wieder ein feierliches Raumgefühl zu geben. Beim gemeinsamen gemütlichen Abendessen in Wellers Weinhäusel wurden noch lange in fröhlicher Runde die neuen Eindrücke verarbeitet. red

© Südhessen Morgen, Montag, 02.07.2018