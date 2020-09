Jubiläumskerze nachträglich entzündet

Schach-AG

Schillerschüler streben das „Bauerndiplom“ an

Schach ist weit mehr als ein Denksport. In der Schillerschule lernen etwa 30 Schüler der vierten Klassen - in zwei Gruppen - bei Lehrer Stephan Keller ihre „Heerscharen" in den Angriff oder die Verteidigung zu schicken.