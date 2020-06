Judo-Technikgruppe startet langersehntes Outdoor-Training

Bürstadt.Die Judo-Technikgruppe der Erwachsenen des 1. Judo-Clubs Bürstadt hat sich bei bestem Outdoor-Wetter zu einem gemeinsamen einstündigen Fitnesstraining vor der Bürstädter Grillhütte getroffen. Das letzte gemeinsame Training vor dem Lockdown liegt schon eine ganze Weile zurück, so dass sich nun alle Teilnehmer auf diese sportliche Betätigung gefreut haben.

Bei Regen soll das Training künftig immer montags zwischen 19 und 20 Uhr in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule – unter Einhaltung des Hygienekonzepts zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in Sportvereinen –, und sonst vor der Bürstädter Grillhütte stattfinden.

Aktuell versuchen die Judoka Schritt zwei (von drei) der vom Deutschen Judo-Bund vorgeschlagenen Übergangsregeln umzusetzen. Das heißt konkret: eine athletische und konditionelle Ausbildung sowie Beweglichkeits- und Koordinationstraining in der Gruppe – natürlich kontaktlos mit mindestens zwei Metern Abstand. Das Training findet in den kommenden Wochen möglichst im Freien statt, und jeder bringt seine eigene Matte – wenn nötig auch Geräte – mit. Für die Judoka gibt es ein Trainingsprotokoll, und jeder Teilnehmer muss einen Risikofragebogen ausfüllen.

Das erste Training nach dem Lockdown wurde in drei Abschnitte aufgeteilt: Der erste Abschnitt wurde von Trainer Stephan Müller in Form von Tandoku Renshu durchgeführt, also Imitationsübungen zur Ausführung von judospezifischen Bewegungsabläufen ohne Partner. Der zweite Abschnitt wurde von Fitnessexperte Ralf Gerlach in Form eines Zirkeltrainings mit Übungen zur Steigerung der Kraft, Ausdauer, Balance und Stabilität praktisch erörtert. Der dritte Teil des Trainings – angeleitet durch Maren Sewig – bestand aus Dehnungsübungen sowie Übungen zum Abwärmen. Insgesamt wurde die erste Trainingseinheit mit insgesamt zehn Teilnehmern gut angenommen, und alle waren froh, sich wieder persönlich zu sehen und in der Gemeinschaft trainieren zu können. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.06.2020