Judoka belegen Plätze auf dem Siegertreppchen

Bürstadt.Bei den Südwest-Deutschen Einzelmeisterschaften (SWDEM), die im Jugendbereich samstags und bei den Herren tags darauf am Sonntag stattfanden, trumpften Bürstädter Athleten des 1. Judo-Clubs Bürstadt (JCB) wieder auf.

In der U15-Jugend gewann Katharina Keltjens in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm viermal in Folge und sicherte sich damit bei der höchsten Meisterschaft dieser Altersklasse den Titel. Fiona Hannig (bis 48 kg) gewann alle ihre Kämpfe. Erst im Finale wurde sie von ihrer Gegnerin knapp durch Harai-Goshi gestoppt. Am Ende belegte Hannig den zweiten Platz bei dieser Meisterschaft.

In dieser Klasse belegte ebenfalls der Bürstädter Florian Ruckteschler (bis 34 kg) den zweiten Platz. Er gewann drei Kämpfe und unterlag erst im Finale knapp in der Verlängerung, dem Golden Score. Die drei Athleten gehören dem letzten Jahrgang der U13 an und durften somit in die U15 hineinschnuppern. Die Trainerin Nadine Müller zeigte sich überaus beeindruckt von dem souveränen Auftreten und der gezeigten Leistungen ihrer drei Schützlinge.

Sonntags durften die Bürstädter Männer Nick Mattern und Jannik Zettl in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm bei den Männern der SWDEM mitmischen. Bei ihnen ging es um nicht weniger, als die Qualifikation zur Deutschen-Einzelmeisterschaft in 2020. Beide gewannen bis zum kleinen Finale im Kampf um Platz drei jeweils zwei ihrer drei Kämpfe.

Dann mussten die beiden Freunde und Trainingspartner gegeneinander antreten. Im offenen Duell, hatte diesmal Zettl das bessere Ende für sich. Er schaffte es, eine Angriffsaktion Matterns erfolgreich zum Sieg zu kontern.

Durch diesen Erfolg schaffte es Zettl, den dritten Platz der SWDEM zu erobern und das Ticket zur Deutschen-Einzelmeisterschaft, die vom 25. bis 26. Januar 2020 in Stuttgart stattfindet, zu lösen.

Mattern erreichte letztendlich den fünften Platz unter den elf Teilnehmern dieser Gewichtsklasse. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.12.2019