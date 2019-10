Judoka erfolgreich bei Herbstturnier

Bürstadt.Die Judoka des Judovereins Samurai Bürstadt nehmen jedes Jahr am Herbstturnier in Lindenfels teil. Diesmal war die Mannschaft durch Krankheit geschwächt, konnte aber trotzdem beachtliche Siege verbuchen. In der U12 startete Desiree Greis als Neuling auf der Matte, doch sie kämpfte gut und konnte eine Silbermedaille mitnehmen. Dann betrat Germaine Bufford die Matte. Drei Gegner warteten auf sie. Doch sie ließ sich keinen Kampf nehmen, gewann alle in kurzer Zeit mit Ippon und nahm stolz eine Goldmedaille in Empfang. Pascal Fleuti hatte ebenfalls drei Gegner. Die beiden ersten Kämpfer besiegte er nach kurzer Zeit mit Ippon. Beim entscheidenden Kampf um die Goldmedaille patzte er jedoch und musste sich mit einer Silbermedaille zufriedengeben.

Danach startete die U15 mit Deni Uzarevic und Elya Karb. In dieser Altersklasse traten die Kämpfer in Gewichtsklassen an. Deni Uzarevic traf auf drei Gegner, musste jedoch jedes Mal eine Niederlage hinnehmen. Er nahm eine Bronzemedaille mit nach Hause. Elya verletzte sich in seinem vorletzten Kampf an der Schulter, seine Wertungen reichten jedoch für eine Bronzemedaille. Dies lässt für die nächsten Kämpfe hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019