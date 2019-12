Judoka erkämpfen sich Platz auf Siegertreppchen

Bürstadt.Beim offiziellen Ranglisten- und Sichtungsturnier des Judo-Verbandes Pfalz und der Gruppe Südwest waren erneut zahlreiche Bürstädter Athleten am Start.

Vom ersten Judo-Club kämpften in der Altersklasse U13 Dimitar Atanassov und Tayfun Cifci (beide in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm).Tayfun Cifci belegte nach einem Sieg und zwei knappen Niederlagen einen guten fünften Platz. Dimitar Atanassov schaffte gar drei Siege, bei nur einer knappen Niederlage und belegte damit den dritten Platz auf dem Siegertreppchen. In der U15 belegte Rayan Idrissi (bis 66 Kilogramm) nach zwei Siegen für O-Uchi-Gari und einer Niederlage durch einen Hüftwurf des Gegners, am Ende verdient den zweiten Platz.

Gregor Vogel gewann in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm ebenfalls zwei von drei Kämpfen. Aufgrund der im Turnierverlauf früheren Niederlage konnte er sich letztlich den dritten Platz sichern. Mika Bischoff und Anton Krahn traten beide in der Klasse bis 55 Kilogramm an. Trotz guter Leistungen war ein Sieg zu wenig für eine der vorderen Platzierungen. red

