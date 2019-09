Judoka genießen Sommerfest

Bürstadt.Zum Trainingsanfang fand die Grillfeier im Garten beim Dojo des Judoverein Samurai Bürstadt statt. Bei Dosenwerfen, Darts, Bogenschießen und vielen anderen Spielen und natürlich Gegrilltem für alle saß man zusammen. Viele gespendeten Salate und Saucen rundeten das Fest ab. Mit über 30 Teilnehmern und mildem Wetter war der Garten am Dojo in der Gartenstraße gut besucht. So mache Beere, etliche Äpfel und Birnen wurden gekostet. Auch das gemeinsame Aufräumen ging schnell. Erneut wurde bewiesen, dass Gemeinsamkeit stark macht. red (Bild: Samurai)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.09.2019