Judoka kämpfen nun in Hessenkader

Florian Ruckteschler (v.l.), Katharina Keltjens und Fiona Hannig. © 1. JCB

Bürstadt.Im Rahmen eines Judo-Lehrgangs des Hessischen Judo-Verbands (HJV) auf der Ronneburg wurden gleich drei Judoka des 1. Judo-Club Bürstadt (1. JCB) in den Hessenkader der Altersklasse U15 für das Jahr 2020 berufen.

Fiona Hannig, Katharina Keltjens und Florian Ruckteschler waren im Jahr 2019 wieder sehr aktiv auf zahlreichen Wettkämpfen und dort überaus erfolgreich. Auch der Umstand, dass die drei Talente in diesem Jahr der letzte Jahrgang der Altersklasse U13 waren und schon erstmalig in der U15 mitkämpfen durften, wurde von den Dreien ausgiebig genutzt und vom HJV wohlwollend beobachtet.

Siege und Platzierungen

Fiona Hannig belegte bei den Hessenmeisterschaften den ersten Platz in der U13, bei den Hessenmeisterschaften der U15 wurde sie Dritte und bei den Südwestdeutschen Einzelmeisterschaften belegte Fiona am Ende den zweiten Platz bis 48 Kilogramm in der U15. Katharina Keltjens belegte sowohl in der U13 als auch in der U15 bei den Hessischen Einzelmeisterschaften Platz eins. Bei den Südwestdeutschen Meisterschaften war sie ebenfalls ungeschlagen und ganz souverän Erste in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm. Auch Florian Ruckteschler kämpfte sich bei allen offiziellen Meisterschaften dieser Altersklassen in seiner Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm nach vorne aufs Treppchen. Er wurde bei den Hessenmeisterschaften U13 und U15 jeweils Dritter und belegte bei den Südwestdeutschen Meisterschaften den zweiten Platz.

Stolze Trainerin

Nadine Müller, Trainerin des 1. Judo-Clubs Bürstadt, war sehr stolz auf die Leistungen und das Engagement ihrer drei Judoka und meinte, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass man von offizieller Seite des HJV aufgrund dieser konstant guten bis sehr guten Leistungen auf die Nachwuchssportler aufmerksam werden würde. Die Ernennung in den Hessenkader sei nun logisch und gleichermaßen verdient gewesen.

Der 1. Judo-Club gratuliert Fiona, Katharina und Florian zu diesem Erfolg und wünscht ihnen auch für das nächste Jahr alles Gute. Bürstadtred

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.12.2019