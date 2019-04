Judoka verteidigt seinen Titel

Bürstadt.Bei den Deutschen Ü30-Meisterschaften im Judo verteidigte der Bürstädter Mirko Schwarzwälder seinen Titel erfolgreich. Die Beteiligung an dieser Meisterschaft war erneut sehr hoch. Etwa 450 Frauen und Männern der Jahrgänge 1938 bis 1989 waren aktiv. Aus Bürstädter Sicht nahmen vom 1. Judo-Club Mirko Schwarzwälder in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm in der Altersgruppe M3, Rainer Meffert in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm in der Altersgruppe M6 und Michael Radig in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm in der Altersgruppe M5 teil.

Während Rainer Meffert und Michael Radig trotz guter Leistungen sich keinen der begehrten Podestplätze erkämpfen konnten, schaffte Mirko Schwarzwälder eine Wiederholung seiner Leistung aus dem vergangenen Jahr. Schwarzwälder besiegte nacheinander Steffen Mankiewicz aus Berlin, Norbert Börmel aus Schmalkalden und Hubert Swiech aus Duisburg.

Sein Finalgegner Hubert Swiech war bereits im letzten Jahr Schwarzwälders Finalgegner und ist derzeit aktueller Europameister dieser Alters- und Gewichtsklasse. Der Finalkampf wurde von beiden gleichwertigen Kontrahenten sehr taktisch geführt. Am Ende hatte Schwarzwälder aufgrund der besseren Ansätze leicht die Nase vorne und gewann einstimmig nach Kampfrichterentscheid. red

