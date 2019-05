Judoka zeigen gute Leistung

Bürstadt.Beim Nibelungenturnier in Worms wird in sämtlichen Altersklassen gekämpft. Vom 1. Judo-Club Bürstadt kämpften zahlreiche Judoka mit Einsatz und Siegeswillen. In der U10 belegte Hannah Ruckteschler den ersten Platz nach starker Leistung, Siegen in drei Kämpfen und freute sich bei der Siegerehrung sichtlich.

In der U12 kämpften Maximilian Becker, Lars Trappschuh und Phil Gildemeister mit viel Einsatz, mussten aber noch auf Grund ihrer geringen Turniererfahrung etwas Lehrgeld zahlen und schieden nach jeweils zwei verlorenen Kämpfen aus dem Turnier aus. In der U15 sah das schon anders aus. Hier holten sich Katharina Keltjens, Fiona Hannig und Anton Krahn jeweils in ihrer Gewichtsklasse den ersten Platz. Florian Ruckteschler gewann zwei seiner drei Kämpfe und belegte am Ende im Gesamtklassement den guten dritten Platz. Eine Umstellung für die Kämpfer der Altersklassen U12 und U15 war, dass seit diesem Jahr in Hessen nach etwas anderen Regeln als in den anderen Bundesländern gekämpft wird.

In der U18 gewann Mohamed Asuev (-60 kg) drei seiner vier Kämpfe mit unterschiedlichen Techniken wie Seoi-nage, dem sogenannten Abtaucher und Harai-Goshi, und belegte am Ende den guten dritten Platz. Cedric Schynoll, sonst immer für eine Medaille gut, schied etwas unglücklich nach einem Sieg durch Festhaltegriff und zwei anschließenden knappen Niederlagen durch Konterangriffe aus.

Trainerin Nadine Müller war insgesamt mit dem Einsatz, den Leistungen sowie mit dem Abschneiden ihrer Kämpfer zufrieden. Man könne in den kommenden Trainingseinheiten gut anknüpfen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019