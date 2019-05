Judoka zeigen ihr Können

Bürstadt.Bei den Bezirksbestenkämpfen schnitten junge Nachwuchsjudoka der Altersklassen U11, U13 und U15 vom 1. Judo-Club Bürstadt sehr ordentlich ab. Einige der Jahrgänge durften in zwei Altersgruppen ein doppeltes Startrecht wahrnehmen, was für einige Athleten eine neue Erfahrung war, die aber dennoch von allen gut gemeistert wurde. Beim Turnier gab es keine Gewichtsklassen, sondern gewichtsnahe Gruppen mit den jeweils vier ähnlichst-schweren Kämpfern.

Platz eins für Hannah Ruckteschler

Erfolgreich in der Altersklasse U11 kämpfte Hannah Ruckteschler die den ersten Platz ihrer gewichtsnahen Gruppe belegte, Philipp Halkenhäuser belegte am Ende nach einem gewonnen Entscheidungskampf den zweiten Platz und einen dritten Platz nach guten Ansätzen belegte Benjamin Hamberger.

Auf dem Podest

In der U13 kamen ganz nach oben auf das Siegerpodest Fiona Hannig sowie Florian Ruckteschler. Fiona Hannig konnte beide ihre Kämpfe mit guter Technik siegreich für sich gestalten. Florian Ruckteschler ließ wieder einmal keinen Zweifel an seinen Judoqualitäten und gewann alle seine drei Kämpfe souverän. Sehr gute zweite Plätze in ihren Gewichtsgruppen belegten außerdem Katharina Keltjens, Maximilian Becker und Phil Gildemeister, die alle mit viel Einsatz und Kampfeswillen in ihre Begegnungen gingen. Ebenfalls viel Einsatz bei ihren Leistungen zeigten Ayman Benazzouz und Tayfun Cifci, die am Ende der Wettkämpfe jeweils mit guten dritten Plätzen geehrt wurden.

Ihr Zweitstartrecht in der Altersklasse U15 nahmen sodann mit viel Herz Katharina Keltjens, Fiona Hannig, Tayfun Cifci und Florian Ruckteschler war. Zudem kämpften in dieser Altersklasse die „echten“ U15er Anton Krahn und Rayan Idrissi. Leichtgewicht Katharina Keltjens hatte keine Gegnerin und wurde somit kampflos Erste. Fiona Hannig gewann zwei ihrer drei Kämpfe und belegte am Ende den zweiten Platz – ebenso wie Florian Ruckteschler, der einen seiner beiden Kämpfe für sich entscheiden konnte. Tayfun Cifci kämpfte wie immer mit sehr viel Einsatz und wurde am Ende mit dem dritten Platz belohnt.

Viel Lob von den Trainern

Der echte U15er Rayan Idrissi gewann seinen Kampf nach starker Leistung mit Festhaltegriff und wurde mit dem ersten Platz gewürdigt. Anton Krahn hatte es durchweg mit etwas älteren Gegnern zu tun und kämpfte gegen diese gut mit. Am Ende stand er auf dem dritten Platz des Siegertreppchens.

Das Trainergespann Nadine Müller und Klemens Timm zeigte sich sehr zufrieden mit allen seinen jungen Kämpfern und sparten deshalb auch nicht mit Lob für die Bürstädter Judoka. red

