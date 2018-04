Anzeige

Rimbach.Das Judo-Team KG Bürstadt-Rimbach hatte gleich zu Beginn des Kampftages mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. So verletzte sich der bärenstarke +100-kg-Mann Atilla Nazikol bereits beim Aufwärmen so schwer, dass er an diesem Tag nicht mehr einsetzbar war. Das traf das Team schwer, da kein +100-kg-Ersatzmann mit an Bord war. Somit musste Trainerin Nadine Müller mit Michael Radig einen Kämpfer aus der -81-kg-Klasse hochstellen, was sich am Ende als zu schwere Aufgabe für diesen herausstellte. Punktegarant Jannik Zettel in der -90-kg-Gewichtsklasse war ebenfalls nicht hundertprozentig gesund. Nun galt es für alle aus dem Team, das Möglichste aus den beiden Begegnungen herauszuholen.

Das gelang gegen den TV Nidda mit einem starken 5:2-Sieg auch sehr gut. Zuvor unterlag TV Nidda der KG Darmstadt nur knapp mit 3:4, was Hochspannung erwarten ließ. Für Bürstadt-Rimbach gewann in der -60-kg-Gewichtsklasse Mohammed Assuev durch vorzeitige Aufgabe des Gegners, -66 kg gewann Oberliga-Neuling Soufian Idrissi mit einem schönen Uchi-Mata-Gegendreher.

In der -73-kg-Gewichtsklasse hebelte Thorben Sedlmair den Arm seines Gegners und konnte ihn dadurch zur Aufgabe zwingen, -90 kg gewann Jannik Zettel mit starkem Koshi-Guruma und bei -100 kg siegte Florian Siegler, „Mr. 100 Prozent“, mit Gegendreher und anschließendem Festhaltegriff. Die Kämpfe -81 kg und +100 kg verloren Christopher Wecht und Michael Radig, der drei Gewichtsklassen hochgestellt wurde, sehr knapp. Das Endergebnis lautete damit 5:2 für die KG Bürstadt-Rimbach.