Judokurs für Anfänger

Bürstadt.Ab Mittwoch, 4. November, findet in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule ein neuer Judo-Anfängerkurs beim 1. Judo-Club Bürstadt statt. Dieser richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Trainiert wird immer mittwochs von 16.50 bis 18 Uhr in normaler Sportkleidung – also in Trainingsanzug oder Jogginghose mit T-Shirt sowie barfuß.

Das Team der Judoabteilung führt während dieser Zeit in die Materie des Judosports ein. Dabei werden den Kleinen nicht nur die Bewegungen, sondern auch Judowerte wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Mut und Wertschätzung vermittelt.

In den ersten drei Wochen kann jeder in den Sport auch ohne eine Mitgliedschaft hineinschnuppern, teilt der Verein mit. Für erwachsene Anfänger werden jeweils montags von 20.15 bis 21.45 Uhr Trainingseinheiten angeboten. Aufgrund der Hygienemaßnahmen, die der Verein treffen muss, wird darum gebeten, zunächst mit Trainer Klemens Timm Kontakt aufzunehmen. red

