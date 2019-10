Jürgen Koch holt Meistertitel

Der Deutsche Meister Jürgen Koch. © PBC

Bürstadt.Am Wochenende fanden in Mannheim zwei Meisterschaften im Blasrohr-Schießen statt, an denen Sportler des Pfeil- und Bogenclub Bürstadt (PCB) teilnahmen. Samstags starteten 23 Schützen, um die Baden-Württembergische 3-D Meisterschaft Blasrohr zu entscheiden. 28 Ziele wurden im Gelände der Eugen-Neter-Schule platziert. Unbekannte Entfernungen und das Spiel mit Licht und Schatten machten das Treffen nicht einfach. Nach einer Drei-Dart- und einer Ein-Dart-Runde stand fest, dass Jürgen Koch vom PBC den dritten Platz erreicht hatte. Sein Vereinskollege Harry Schweigkoffer errang Platz vier. Am Sonntag richtete der Verein der Feldbogen- und Blasrohrschützen Mannheim ebenfalls die Deutsche Meisterschaft Blasrohr-Scheibe aus. 38 Teilnehmer versuchten in der Halle auf Entfernungen von sieben und zehn Meter die Mitte der Scheibe zu treffen. In drei Durchgängen wurden 90 Darts mit dem Blasrohr beschleunigt. Koch konnte den Titel „Deutscher Meister“ erringen. Schweigkoffer erreichte an diesem Tag den vierten Platz. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.10.2019