Biblis.Die Jugendwarte Patrik Kranz und Johannes Berg durften jüngst eine großzügige Spende für die Jugendarbeit in der Feuerwehr Biblis in Empfang nehmen. Die Firma Ambitec Schädlingsbekämpfung spendete 500 Euro für die Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr Biblis. red (Bild: Feuerwehr Biblis)

