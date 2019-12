Jugendhaus Bürstadt wird zur Weihnachtsbäckerei

Bürstadt.Der Duft von selbst gebackenen Plätzchen wehte durch das Jugendhaus Bürstadt. Dort backte Daniel Brüggestraß, Betreuer von der Sozialagentur Fortuna, mit den Kindern und Jugendlichen den ganzen Tag über Plätzchen. Erster Stadtrat Walter Wiedemann besuchte sie dabei. Er bekam einen Adventskranz, den die Kinder und Jugendlichen zuvor für das Rathaus einen gestaltet hatten.

Denn es gab gleich zwei adventliche Aktionen im Jugendhaus: Einmal konnten die Kinder Adventskränze basteln, und nun war die leckere Weihnachtsbäckerei angesagt. „Ich bin begeistert. Hier wird immer was geboten, und vor allem freut es mich, dass Traditionen wie der Adventskranz oder das Backen von Plätzchen im Jugendhaus für die Besucher erlebbar gemacht werden“, freute sich Walter Wiedemann.

Die Kinder fertigten neben ihren eigenen Kränzen noch zwei weitere an. Einer wurde morgens durch Jugendhausbetreuer Lars Brenner persönlich an Sonja Schmitt und an Bewohner des Altenwohnheims St. Elisabeth in Bürstadt übergeben. „Sie freuten sich sehr. Es war das erste Mal, dass sie einen Kranz geschenkt bekamen, den Kinder und Jugendliche gestaltet hatten. Wir möchten diese Geste im nächsten Jahr gerne wiederholen“, berichtete Brenner.

Auch an das Rathaus wurde gedacht. „Wir werden einen guten Platz für den Kranz finden, vielleicht im Bürgerbüro. Dort herrscht viel Publikumsverkehr und viele Besucher sehen ihn dort“, meinte Wiedemann zu den Kindern und Jugendlichen. Diese dekorierten zudem die Fenster des Jugendhauses und bemalten sie mit weihnachtlichen Motiven.

Stadtrat Wiedemann konnte auch von den Plätzchen naschen, die die Kinder und Jugendlichen gebacken haben. Die erste Aktion mit gut 15 Teilnehmern begann gleich nach Öffnung des Jugendhauses. Der Teig war schon vorbereitet. So hieß es: Hände waschen, Küche vorbereiten, Teig ausrollen, Plätzchen ausstechen, backen und später noch liebevoll dekorieren.

Über den Tag verteilt konnten sich noch weitere Besucher im Backen ausprobieren, Teig war ausreichend vorhanden. Die Leckereien haben sie zum Teil vor Ort gegessen und noch mit nach Hause genommen. Kosten für die engagierten Nachwuchsbäcker fielen keine an. Die Angebote im Jugendhaus Bürstadt sind für die Teilnehmer kostenfrei. red

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019