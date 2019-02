Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Bürstadt.Mit leichteren Verletzungen kamen die beiden 16-Jährigen davon, die am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit ihrem Moped auf der B 47 verunglückt waren. Wie die Polizei gestern auf Anfrage mitteilte, waren die jungen Männer aus dem Kreis Worms-Alzey in Richtung Bensheim unterwegs und wollten bei Riedrode auf der Fahrbahn wenden. Dabei touchierte ein 67-Jähriger Autofahrer, der auf gleicher Strecke unterwegs war, das Kleinkraftrad am Heck.

Der Mopedbesitzer und sein Sozius kamen dabei zu Fall und zogen sich Prellungen zu. Wie die Polizei berichtete, wurden beide 16-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Bis die Aufräumarbeiten beendet waren, blieb die komplette Fahrbahn gesperrt. Die Feuerwehr Riedrode war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, sagte Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Die Brandschützer leuchteten die Unfallstelle aus und beseitigten ausgelaufenen Treibstoff. „Außerdem mussten die Batterien beider Fahrzeuge abgeklemmt werden – sonst ist die Entzündungsgefahr zu groß“, erläuterte Schwara. Gegen 19.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. sbo

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019