Jugendliche treffen Eishockeyprofi

Bürstadt.Sie tummeln sich auf Tartanbahnen, vollführen atemberaubende Überschläge an Geräten, springen Trampolin oder schwimmen wie die Fische. Bei der Sportlerehrung der Jugend im Bürstädter Bürgerhaus konnte Bürgermeisterin Bärbel Schader 243 Jugendliche aus zwölf Vereinen ehren. Sie waren auf Bezirks-, Kreis-, Gau- und Verbandsebene erfolgreich, haben hessische Meister- oder Vizemeistertitel errungen.

Als prominenten Sportler hatte die Stadt den italienischen Eishockeyspieler Jan Pavlu eingeladen. Er wurde von Thorsten Hof, Sportredakteur dieser Zeitung, interviewt. Seit 2018 steht Pavlu bei den Heilbronner Falken unter Vertrag. Seine Karriere hat er mit 14 Jahren bei den Jungadlern in Mannheim begonnen und dafür seine Heimat in Bozen verlassen. Dank einer Kooperation zwischen Heilbronn und Mannheim konnte er im vergangenen Jahr auch am Sommertraining der Adler teilnehmen. „Die Mannheimer Adler sind einer der besten Vereine in Deutschland“, verriet Pavlu dem jungen Publikum.

Dank dieser Ausbildung konnte er im Profibereich Fuß fassen. Durch Opa und Vater geprägt, die beide sehr gute Eishockeyspieler waren, sammelte er bei sportlichen Auseinandersetzungen im Ausland Erfahrung und nahm an der Weltmeisterschaft 2019 teil. Auch wenn er hier zwei Zähne verlor, gehört für ihn die körperliche Auseinandersetzung in dieser Mannschaftssportart dazu. „Den Zuschauern gefällt es“, lachte der sympathische 25-jährige, der gerade ein Haus in Neuschloß baut. Gemeinsam mit Bärbel Schader und Ursula Cornelius, der Vorsitzenden des Sozialausschusses, gratulierte er den Sportlern.

In ihrer Ansprache machte Bärbel Schader deutlich, dass nicht nur Erfolge, Siege, Medaillen und Pokale zählen, sondern auch das Gemeinschaftserlebnis. Teamgeist und Fairness gehörten ebenso dazu wie das Zusammenkommen von Menschen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Nationalität. „Der Sport leistet einen nicht zu unterschätzenden Dienst bei der Integration von Menschen, die bei uns ein neues Zuhause finden wollen.“ Schader dankte nicht nur den Vereinsvorständen, Trainern, Übungsleitern und Betreuern, sondern auch den Eltern. „Ohne diesen Einsatz wäre die Jugend- und Nachwuchsarbeit unmöglich. Und ohne diesen Einsatz wäre das Vereinsleben ärmer“, stellte sie fest.

