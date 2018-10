Jugendliche wieder auf Tour

Bürstadt.Auch in diesem Jahr wurden die Kinder und Jugendlichen des TV Bürstadt wieder vom Jugendausschuss eingeladen, an der Jugendfreizeit in den Herbstferien teilzunehmen. Samstagmorgens brach die Gruppe, bestehend aus 40 Kindern und zwölf Betreuern, mit dem Bus in Richtung Schullandheim Nienstedt in die Nähe von Hannover auf. Das Selbstversorgerhaus diente nicht nur als nächtliche Unterkunft zwischen den vielen Ausflügen, sondern bot auch Möglichkeiten, sich beispielsweise mit Karten- und Brettspielen oder Ballsportarten im Freien zu vergnügen. Genauso musste jeder Teilnehmer mindestens zwei Mal beim Küchendienst mithelfen.

Bei größtenteils schönem Wetter ließen sich sowohl Indoor- als auch Outdooraktivitäten sehr gut umsetzen. An den ersten beiden Tagen blieb die Gruppe in Nienstedt, stärkte ihren Zusammenhalt vor den geplanten Ausflügen und lernte neben der Umgebung auch ein neues Mitglied kennen: den Siebenschläfer, prompt „Harald“ getauft, der im Schullandheim wohnt. Am Montag stand dann der erste Ausflug an. Es ging in die Superfly-Trampolinhalle nach Hannover. Nach kurzer Einweisung wurde insgesamt eineinhalb Stunden gesprungen und sich mit den vielen Attraktionen wie einem „Ninja-Warrior-Parcour“, beschäftigt, wobei sich jeder richtig auspowern konnte. Am Dienstag standen zwei Ausflüge an. Gemeinsam war der erste Tagesordnungspunkt für alle das Schlittschuhlaufen in einer Eishalle in Hannover, wobei sich die Teilnehmer mit unterschiedlicher Geschicklichkeit, aber gleicher Freude präsentierten. Danach teilte sich die Gruppe auf: Ein Teil versuchte unter Einsatz von viel Gehirnschmalz in Teams aufgeteilt, aus unterschiedlichen Räumen beim „Escape-Room“ zu entkommen, bevor die Zeit abläuft, die andere Gruppe hingegen war auf Rekordjagd beim Schwarzlichtminigolf, was für viele eine völlig neue Wahrnehmungserfahrung war.

Sprungturm fasziniert

Einen Tag später besuchte man ein Hallenbad in Laatzen. Viele Bahnen sind jedoch nur die Wenigsten geschwommen, als faszinierender stellten sich der Drei-Meter-Sprungturm und die Doppelrutsche mit Wettkampfmodus heraus. Nach der Rückkehr ins Schullandheim stand für die Kartenspieler noch das fast schon traditionelle Pokerturnier am Abend an, das nach beinahe vier Stunden seinen Sieger fand. Am Donnerstag stand der zeitlich betrachtet längste Ausflug auf dem Programm: der Besuch des Heideparks Soltau. Attraktionen für Jung und Alt wie actiongeladene Achterbahnen oder die 4D-Ghostbustersbahn boten Spaß für sieben Stunden. Am Abend wurde Pizza bestellt, damit keiner in der Nacht noch mit seinem Küchendienst beschäftigt war.

Die letzte Busfahrt nach Hannover brachte noch zwei Highlights mit sich. Den Besuch der Innenstadt zum Shoppen, Spazieren und Erkunden ließ sich keiner nehmen. Einige verbrachten aber auch einen Teil ihrer Zeit im Zoo von Hannover, welcher neben Tieren aus der ganzen Welt auch mit einer Bootstour und einer Sommerrodelbahn für Aufsehen sorgen konnte. Am Samstagmorgen versammelte sich die Gruppe wieder zu einer Busfahrt. Diese sollte jedoch mit dem Endziel die letzte für dieses Jahr gewesen sein. Nach der Ankunft im müden Zustand war neben vielen Erinnerungen an die Freizeit auch schon Vorfreude auf die Jugendfreizeit im nächsten Jahr mit im Gepäck, welche Bad Blankenburg in Thüringen als Ziel haben wird. Bürstadtred

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018