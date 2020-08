Jugendrat lädt zu Kino in die kühle Scheune ein

Bürstadt.Schön kühl war es an diesem Wochenende in der Scheune im Ratskeller von Bürstadt. Das war der Bonuspunkt für den Jugendrat und die vier Kinoveranstaltungen, die er mit freiem Eintritt geplant hatte. „Wir wollten mit dieser Aktion etwas für die Jugendlichen in den Sommerferien tun“, berichtete Anastasia Möller vom Jugendrat.

Bei der Organisation des Ganzen haben sie sich an die Stadt gewandt und an Wirt Carsten Block. „Hier liefen in den Vorjahren auch schon Fußballübertragungen von der Weltmeisterschaft“, erzählte Anastasia Möller. Und Block konnte auch gleich für die Bewirtung sorgen, so dass alles in einer Hand lag. Filme, die den Jugendrat interessierten, waren auch recht schnell gefunden – doch die Liste war länger als gedacht. „Wir haben dann darüber abgestimmt, welche wir zeigen“, erklärte Jugendrätin Lilli Badelang. Insgesamt hat das Gremium derzeit neun Mitglieder.

Die Stadtverwaltung hat die Jugendlichen dann beim Aufbau der Tische und Stühle in der Scheune unterstützt. „Die Stadt ist hier nur Beiwerk und hilft ein bisschen mit“, sagte City-Manager Tim Lux, der am Freitag mit dabei war und genauso schwitzte wie alle anderen. Zum Glück bot der Biergarten viel Schatten, und kühle Getränke waren ebenfalls vorhanden.

22 Anmeldungen lagen für die Vorstellung um 17 Uhr vor. Die Kontaktdaten konnten über die Internetseite der Stadt angegeben werden, für Kurzentschlossene gab es aber auch einen Tisch mit Anmeldezetteln vor Ort.

Popcorn spendiert

Zwei der vier Filme und das zugehörige Popcorn spendierte Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. den Besuchern. Pro Vorstellung gab es 40 Plätze. Bei Kindern unter zehn Jahren musste ein Erwachsener als Begleitperson mitkommen – während der ersten Vorstellung waren zwei Mütter mit ihrem Nachwuchs dabei.

Über die Leinwand flimmerten mithilfe eines Beamers und Laptops die Minions, ein blauer Flaschengeist, Freddy Mercury und die Geschichte der Freundschaft mit einem unkonventionellen Pfleger.

Aber nicht nur das Kino in der Ratskeller-Scheune hat sich der Jugendrat ausgedacht. Es gibt noch einen Fotowettbewerb für alle jüngeren Bürstädter über die Ferien. „Mein Sommer in Bürstadt“ heißt dieser und läuft noch bis Freitag, 14. August. „Dabei soll der Ort in Bürstadt fotografiert werden, an dem man sich zum Beispiel am liebsten aufhält“, erläuterte Anastasia Möller.

Preise für kreative Fotos

Es gilt, Orte in der Sonnenstadt oder der näheren Umgebung aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Nach Einsendeschluss bewertet der Jugendrat die Fotos und vergibt Preise für die besten Bilder. Wichtig sind die Kriterien Kreativität, Motiv und Technik. „Die Fotos werden im Jugendhaus ausgestellt“, verspricht Anastasia Möller.

Bilder können per E-Mail an fotosommer.buerstadt@gmail.com oder per Direktnachricht an den Instagram-Account des Jugendrats, jugendrat_burstadt, gesendet werden. Auch Bilder, die unter dem Hashtag #einsommerinbürstadt gepostet werden, nehmen automatisch an dem Wettbewerb teil. cid

