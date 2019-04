Jugendrat: Noch bis Freitag kann gewählt werden

Bürstadt.„Alle Schüler der fünften und sechsten Klassen, die das zwölfte Lebensjahr erreicht haben, können in der ersten und zweiten großen Pause im Foyer der Turnhalle ihre Stimmen zur Jugendratswahl abgeben“, erklang aus den Lautsprechern der Erich Kästner-Schule. Seit gestern können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren ihre Stimmen für neun Kandidaten abgeben, die für den Bürstädter Jugendrat zur Wahl stehen. Am Freitag erfolgt die Auszählung im Jugendhaus.

Beim Wahlforum zur Jugendhaus-Eröffnung Ende März hatten sich gleich neun Kandidaten aufstellen lassen – viele neue Gesichter, aber auch einige Mitglieder des aktuellen Jugendrates. Personell wird sich das Gremium auf jeden Fall verändern, da amtierende Jugendratsmitglieder an der Spitze aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stehen. Denn ebenso wie ihre Wählerschaft dürfen auch die Kandidaten nur zwischen 12 und 21 Jahre alt sein und müssen in Bürstadt, Bobstadt oder Riedrode wohnen.

Drei Tage lang können die Schüler in der Erich Kästner-Schule wählen gehen. Jahrgangsweise werden die Jungen und Mädchen eingeladen, ihre Stimme im Foyer der Turnhalle abzugeben. Zunächst waren die fünften und sechsten Klassen an der Reihe. Allerdings durfte so mancher Fünftklässler und auch einige Sechstklässler noch nicht wählen, weil sie ihren zwölften Geburtstag noch vor sich haben.

Das Wählerverzeichnis hat die Stadt Bürstadt zur Verfügung gestellt. „Die Kinder kommen zu uns, sagen ihren Namen, wir schauen im Verzeichnis nach und dann wird der Stimmzettel ausgegeben“, erläuterte Tobias Kleiner. Er gehört zum Team der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus betreut – und auch die Wahl zum Jugendrat. „Neun Kandidaten stehen bereit, 15 Plätze hat der Jugendrat, somit sind Nachrücker willkommen“, lädt Kleiner ein. Diese stehen zwar nicht zur Wahl, würden dann aber zur ersten Sitzung des Jugendrates eingeladen und können auf diesem Weg zu Mitgliedern werden.

So wie möglicherweise Leonardo Martucci und Jonas Ehmann. Beide entschieden sich direkt beim Wählen, sich als Nachrücker zu melden. „Ich möchte selbst mal schauen, was der Jugendrat macht, wie das läuft und was man umsetzen kann“, erklärte Leonardo, und Jonas ergänzte: „Ich will mitmachen, um etwas zu bewegen in Bürstadt.“ Die Wahlberechtigten haben insgesamt neun Stimmen und dürfen somit bei jedem Kandidaten ein Kreuzchen machen. Sie können aber auch nur einzelne Personen wählen. „Auf jeden Fall nur eine Stimme pro Kandidat, also nicht fünf für einen“, machte Kleiner deutlich. Einige Fünf- und Sechstklässler wussten genau über den Jugendrat Bescheid. Die Mehrzahl fragte aber vorher noch mal nach, welche Aufgaben das Gremium hat und was bisher erreicht worden ist. Und sie erfuhren, dass der Jugendrat ein politisches Gremium ist, die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Der Jugendrat ist dazu da, um die Interessen der jungen Leute in Bürstadt zu vertreten.

