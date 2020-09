Jugendrat zeichnet Ferienfotos aus

Bürstadt.„Mein Sommer in Bürstadt“ – unter diesem Motto hatte der Bürstädter Jugendrat um Vorsitzende Anastasia Möller zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Während der Sommerferien sollten begabte Fotografen und Hobbykünstler mit der Kamera oder dem Handy „bewaffnet“ die Schönheiten der Umgebung oder während ihrer Freizeitaktivitäten im Bild festhalten. Diese wurden per Mail oder via Instagram eingereicht.

Die Jurymitglieder Anastasia Möller, Lilly Bardelang, Till Ritschel und Michael Ofenloch mussten sich daraufhin zwischen witzigen Momentaufnahmen, traumhaften Landschaftsbildern und detailgenauen Porträts entscheiden.

Marie Keinz fotografierte ihren Freund samt Pferd „Fredolino“ in witziger Pose. Die Jury war sich einig: Sie wird für das beste Bild mit einem Sachgutschein für den ersten Platz belohnt. Nicht weniger kreativ war Michael Hansen. Seine intensiv leuchtenden Sonnenblumen, die er auf den Feldern kurz vor Bobstadt ins Visier genommen hatte, kam auf Platz zwei. Mit ihrem Landschaftsbild, das Kirsten Brammer zwischen Bobstadt und Hofheim aufgenommen hatte und das durch seine farbliche Brillanz bei der Jury punkten konnte, erhielt sie den dritten Platz sowie einen Gutschein.„Es wurden zehn Aufnahmen eingereicht“, erklärte Anastasia Möller bei der Preisverleihung im Jugendhaus in der Nibelungenstraße. Zwar hätte sie sich mehr Resonanz gewünscht, freute sich aber, dass die Aufnahmen zukünftig die Wände in den im oberen Stockwerk befindlichen Räumen schmücken. Fell

