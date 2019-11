Julia Kilian-Engert führt CDU

Bürstadt.Die Wahl eines neuen Vorstandes stand bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Bürstadt auf der Tagesordnung. Denn nach 25 Jahren in der Kommunalpolitik legte Alexander Bauer (Bild) seine Ämter nieder, um sich in Zukunft stärker in der Landespolitik zu engagieren. Zur neuen Vorsitzenden wurde Julia Kilian-Engert gewählt. Sie erhielt von den 39 stimmberechtigten Mitgliedern 36 Stimmen.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden mit großer Mehrheit Lena Molitor, Herbert Röchner und Reinhold Tremmel berufen. Einstimmig sprach sich die Versammlung für eine weitere Amtszeit des Schatzmeisters Alexander Glanzner aus. Désirée Held bleibt Schriftführerin. Die sechs Beisitzer sind Ursula Cornelius, Alexander Gündling, Michael Heidrich, Levin Held, Markus Meyer und Hildegard Rother. Zum Mitgliederbeauftragten wurde Walter Wiedemann gewählt. Die Kasse prüfen Sabine Gündling und Anna Horn.

Veränderungen in der Fraktion

Durch den Abschied von Ewald Stumpf aus der aktiven Kommunalpolitik und Parteiarbeit übernimmt der bisherige Fraktionsvorsitzende Jürgen Eberle das Amt des Stadtverordnetenvorstehers. Für ihn rückte Ursula Cornelius, bislang Stellvertreterin, an die Fraktionsspitze auf. Levin Held wurde neuer stellvertretender Vorsitzender der Fraktion.

Zu wählen hatte die Versammlung ferner vier Mitglieder im Wahlvorbereitungsausschuss: Julia Kilian-Engert, Jürgen Eberle, Ursula Cornelius und Kirstin Garb. Drei weitere Mitglieder des Ausschusses beruft der Parteivorstand.

In seinem Rechenschaftsbericht über die vergangene zweijährige Amtsperiode, den er auch mit einem Resümee seiner sechsjährigen Arbeit als Stadtverbandsvorsitzender verknüpfte, stellte Alexander Bauer fest: „Die CDU Bürstadt ist gut aufgestellt.“ Das machte er fest an dem neuen, verjüngten Vorstand, der die politische Arbeit mit Engagement fortsetzen werde.

Wie lebendig die Partei sei, zeigte Bauer an der Aufzählung der geselligen und politischen Veranstaltungen, die insgesamt recht gut besucht gewesen seien. Das mache die CDU in Bürstadt attraktiv für die Bürger. Auch sei die Partei finanziell sehr solide aufgestellt.

Gute und erfolgreiche Politik zu machen, bezeichnete Bauer in seinem Bericht als schweres Geschäft. Wahlergebnisse von über 30 Prozent sah er zwar mit Blick auf Kreis- oder Landesdurchschnitt als recht ordentlich an, hielt sie jedoch objektiv betrachtet für eine Katastrophe. Von den komplexen Ursachen der Stimmverluste profitiere unverkennbar die AfD. Dem müsse die CDU mit geschärfter Problemlösungskompetenz begegnen.

Dank sagte Bauer allen, die in der Partei engagiert sind, und er dankte für die gute Zusammenarbeit. „Es ist gut, wenn man seinen Ab- und Übergang selbst bestimmt, und diesen zum richtigen Zeitpunkt und in geordneten Bahnen vollziehen kann.“

Aus der Arbeit der Fraktion berichtete Ursula Cornelius und gab einen kurzen Überblick über die Fortschritte der verschiedenen Projekte vom Bildungs- und Sportcampus über den Bahnhofsumbau bis zum neuen Baugebiet „Langgewann“ in Bobstadt.

Schatzmeister Glanzner listete die Einnahmen und Ausgaben auf. Zur Vorfinanzierung des Bürgermeisterwahlkampfes sei ein Griff in die Rücklage nötig gewesen. Als Prüferin bescheinigte Ursula Cornelius eine einwandfreie Buchführung. Es folgte die einstimmige Entlastung.

In Kurzfassung berichteten Doris Keinz über die Arbeit der Frauenunion und Horst Strecker als Sprecher über die der Seniorenunion. Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Michael Meister würdigte in seinem Grußwort zunächst die Arbeit von Alexander Bauer und freute sich über den reibungslosen Amtswechsel hin zu einer verjüngten Mannschaft. Diese könne die kommenden Walkämpfe sicher stemmen. Politik allein könne nicht alle Probleme lösen, stellte Meister fest und forderte eine Grundsatzdebatte über das Verhältnis von Bürgern und Staat.

Landrat Christian Engelhardt grüßte als Gast ebenfalls die Versammlung und dankte dem scheidenden Vorsitzenden für die Arbeit, durch die die Bürstädter CDU eine sehr aktive Parteigliederung vor Ort und im Kreisverband sei. Da sei es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel beim Ausbau der Schulen Bürstadt ein Schwerpunkt sei. Im Übrigen bekannte sich Engelhardt zum Klimaschutz, der vereinbar sein müsse mit einem moderaten Wachstum.

Hundert Bäume für Bürstadt

Die Grüße der Jungen Union überbrachte Patrick Rapp, der sich über die personelle und inhaltliche Neuorientierung der Partei freute. Als Beitrag zur Umweltdebatte, die in der CDU angestoßen wurde, kündigte er das Projekt „hundert Bäume für Bürstadt“ an. Die neue Vorsitzende Julia Kilian-Engert und der neue Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle dankten Alexander Bauer für dessen fleißige politische Arbeit über 25 Jahre hinweg und den Schwung, mit der er viele Ideen in die Stadtpolitik eingebracht habe.

