Junge Akrobaten holen Meistertitel

Bürstadt/Biblis.Die Saison der Schülerklasse im Kunstradsport endet eigentlich im Juni mit der Deutschen Meisterschaft. Etwas außerhalb der Saison liegt die Hessische Nachwuchsmeisterschaft der Schüler, die immer im Herbst ausgetragen wird. Hierfür konnten sich in diesem Jahr Bibliser und Bürstädter Kunstradfahrer des Bürstädter Radfahrerverein (RV03) qualifizieren, die dort Titel und Top-Ten-Platzierungen erzielten.

In der Klasse der Schülerinnen U13 gingen Nathalie Kritsch und Lilly Berg an den Start. Nathalie kam ohne große Fehler durch ihre Kür und wurde mit dem neunten Platz belohnt. Lilly zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung und konnte ihre persönliche Bestleistung sogar steigern. Damit belegte sie den sechsten Platz im großen Starterfeld von 18 Mädchen. In der Klasse U 13 der Schüler sicherten sich die Bürstädter Jochen Kratz und Emil Halblaub die Titel der Einer- und Zweier-Schüler. Der Bibliser gemischte Zweier in der Altersklasse U15, bestehend aus Ina Vollrath und Vinzenz Bauer, hatte in der Vorbereitungsphase einige Schwierigkeiten. Eine Übung mit hohem Punktwert misslang. Dennoch konnten die beiden sich den Titel des Hessischen Nachwuchsmeisters sichern.

Mit den Schülerinnen Leonie Ruffini (Platz sechs) und Anne Müller (Platz neun) der U11 belegte der RV03 weitere Top-Ten Plätze. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019