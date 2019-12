Junge Brandschützer geehrt

Biblis.Die Jugendfeuerwehren aus Biblis veranstalteten in diesem Jahr eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Insgesamt 65 Jugendfeuerwehrmitglieder, Jugendwarte und Betreuer sowie Mitglieder der Wehrführungen nahmen an der Veranstaltung teil.

Bürgermeister Felix Kusicka und die Gemeindevertretervorsitzende Rita Schramm überbrachten die Grußworte der Gemeinde und betonten, wie wichtig eine funktionierende Jugendarbeit gerade in der Feuerwehr sei.

Während der Veranstaltung wurde auch ein Jahresrückblick, in Form eines kurzen Filmes gezeigt. Hierbei wurden verschiedene Übungen, Wettkämpfe und Ausflüge noch einmal in Erinnerung gerufen.

Anschließend konnten 23 der Jugendfeuerwehrkameraden sich über das Abzeichen der Jugendflamme Stufe eins freuen, dass sie überreicht bekamen. Sie stellt die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr dar und fordert von den Jugendlichen Wissen in allgemeiner Feuerwehrtechnik, Erste Hilfe und sicherem Umgang im Straßenverkehr. Bürgermeister Felix Kusicka sprach den Jugendlichen hierfür seine Anerkennung aus und überreichte ein Geschenk als Belohnung. Im Anschluss an die Ehrungen erhielten alle Jugendlichen ihr Weihnachtsgeschenk durch ihre Jugendwarte und Betreuer. Auch letztere gingen an diesem Abend nicht leer aus: Die Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren hatten für ihre Ausbilder ebenfalls ein Weihnachtsgeschenk vorbereitet. Bei einem geselligen Abendessen klang die Veranstaltung schließlich aus. red

