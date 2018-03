Anzeige

Bürstadt.Große Spannung lag in der Luft: Am ersten Kampftag traf die Mannschaft der KG Bürstadt-Rimbach um das Trainergespann Klemens Timm und Lea Daniel in eigener Halle auf die des JC Rüsselsheim. Nach dem Wiegen und dem gemeinsamen Aufwärmen war die Auslosung der Reihenfolge der kämpfenden Gewichtsklassen an der Reihe. Die ersten sechs Kämpfe der unteren Gewichts- respektive Altersklassen wurden nach U13-Regeln, die höheren nach U15-Regeln – also schon mit Armhebeln, Tani-Otoshi und einigen weiteren Regelanpassungen – gekämpft.

Nach spannenden und intensiven Kämpfen gewannen die Bürstädter und Rimbacher Athleten mit 11: 8 und in der Unterbewertung mit 107:74 Punkten. Die beiden Trainer waren mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden: Jeder habe „alles gegeben und super gefightet“.

Kampfrichter vor heimischem Publikum war Sven Baier, am Kampfrichtertisch saßen Marta Hartmann und Laura Kaul. Als Betreuer waren Jürgen Fuchs aus Rimbach und Frank Ruckteschler von Bürstädter Seite unterstützend dabei.