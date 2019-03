Junge Sportler sammeln Titel

Biblis/Bürstadt.Bei den Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradsport des Bezirks Hessen-Darmstadt in Worfelden führte kein Weg an den Kunstradfahrern aus Biblis und Bürstadt vorbei. In allen zehn Disziplinen mit Bibliser Beteiligung ging der Titel an den RV Vorwärts. Weitere fünf Titel sicherte sich die Jugend des Bürstädter Radsportvereins. Außerdem erfreulich waren fünf direkte Qualifikationen zu den Landesmeisterschaften sowie vier Premierenstarts für die Bibliser.

Die erste Premiere war der neu formierte Zweier, bestehend aus Ina Vollrath und Vinzenz Bauer. Ihren ersten gemeinsamen Start vor Kampfgericht und Publikum meisterten die beiden sehr gut und gewannen direkt den Titel; lediglich eine anspruchsvolle Übung wollte nicht auf Anhieb gelingen. Die beiden durften sich ebenfalls über eine Goldmedaille in den Einzeldisziplinen freuen. Vinzenz gewann mit einem noch nicht ganz sicheren Vortrag bei den Schülern U15, Ina siegte bei den Schülerinnen U11 mit persönlicher Bestleistung. Zusätzlich zum Sieg erreichte sie mit ihrer Punktzahl die Qualifikationsnorm zu den hessischen Meisterschaften der Schüler. In der gleichen Altersklasse startete als erster „Neuling“ Zoe Nolting. Sie belegte den fünften Platz bei ihrer ersten Bezirksmeisterschaft.

Routine zahlt sich aus

Ihre große Schwester Sina startete eine Altersklasse höher bei den Schülerinnen U13. Nach einer nahezu perfekten Kür wurde ihr die letzte Übung zum Verhängnis und kostete sie viele Punkte, wodurch sie einen Platz zurück auf Rang acht fiel. Direkt vor ihr reihte sich die ebenfalls neue Mona Seipel ein. Bei ihr lief alles wie am Schnürchen, wodurch sie zwei Mitstreiterinnen hinter sich ließ. Weiterhin in der U13 starteten die bereits routinierteren Bibliser Helena Bauer, Lilly Berg, Julia Kreider und Nathalie Kritsch. Helena und Lilly konnten die Jury von sich überzeugen, neue Bestleistungen erzielen und sich Gold und Silber sichern. Lilly konnte sich dabei zwei Ränge nach vorne schieben, und Helena erreichte außerdem die Qualifikation zur hessischen Meisterschaft. Auf Platz drei landete Julia, bei der zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr noch nicht alles klappen wollte. Ebenfalls etwas Pech hatte Nathalie, die gleich bei ihrer zweiten Übung stürzte und dort viele Punkte verlor. Trotzdem rettete sie noch Platz fünf.

Titel trotz Schwächen

Im Zweier der Schülerinnen hatten Julia Kreider und Helena Bauer ihren zweiten Start des Tages. Sie zeigten ein schönes Programm, das noch Schwachstellen aufzeigte. Dennoch ging auch hier der Titel nach Biblis.

Nach der Mittagspause waren die Junioren und die Elite an der Reihe. Bei den Junioren starteten Tobias Bauer in der männlichen Klasse und Anna Kreider in der weiblichen. Beide blieben mit dem ein oder anderen Patzer unter ihren Möglichkeiten. Zusammen im Zweier Kunstradsport der Junioren offene Klasse war das vergessen und sie zeigten eine fehlerfreie Kür, für die sie mit einer neuen Bestleistung, dem Titel und der Qualifikation zu den hessischen Meisterschaften belohnt wurden. Den Titel erreichten die beiden jeweils auch in der Einer Disziplin, Tobias konnte sich zudem auch für den Landeswettstreit qualifizieren.

Unachtsamkeit kostet Punkte

Die letzten Titel und Qualifikationen des Tages sammelten die Bibliser bei den Elite Männer und Frauen. Luisa Langhoff ging etwas unsicher an den Start, da sie mit dem Boden nicht gut zurecht kam. Überraschend gut lief dann ihr Vortrag, lediglich eine Unachtsamkeit bei der letzten Übung kostete viele Punkte. Florian Hofmann konnte sich ebenfalls nicht mit dem Boden anfreunden, zeigte das aber kaum. Knackpunkt war bei ihm ein Übergang, der auch beim zweiten Anlauf nicht gelingen wollte. Am Ende stand dennoch für beide Rang eins und der Bezirksmeistertitel.

Der befreundete Nachbarverein RV Bürstadt war ebenfalls sehr erfolgreich. Die Bürstädter sicherten sich die Titel in den Disziplinen Einer Kunstradsport, Schüler U13, Schüler U9, Schülerinnen U9 und Zweier Schüler U13. red

