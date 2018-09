Junge Teams werden belohnt

Bürstadt.Die Tennissaison endete für beide Herrenmannschaften des TC Bürstadt mit der jeweiligen Meisterschaft. Der Terminplan wollte es so, dass jeweils am letzten Spieltag das entscheidende Duell gegen den Meisterschaftkonkurrenten stattfand.

Die erste Mannschaft musste in ihrem letzten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Fischbachtal unbedingt gewinnen. Nach teilweise hochklassigen Spielen stand am Ende ein 4:2-Sieg für den TC Bürstadt. Verdienter Lohn ist der Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga. Beteiligt an diesem Erfolgserlebnis waren die Spieler Daniel Stumpf, Dominik Butz, Tobias Baierle, Sebastian Keil, Fabian Kissel, Lukas Faller, Constantin Meyer und Krystof Benes. Letzlich konnte das junge Bürstädter Team in sieben Spielen 12:2 Punkte, 30:12 Matchpunkte und 61:29 Sätze einfahren.

Die zweite Mannschaft des TC Bürstadt musste in der Kreisliga im letzten Saisonspiel beim direkten Meisterschaftskonkurrenten TC Biblis II antreten. In diesem Duell reichte den Bürstädtern bereits ein Unentschieden zur Meisterschaft. Nach dramatischen Spielen gelang am Ende das notwendige 3:3-Unentschieden und somit der Aufstieg in die Bezirksliga. Die Erfolgsbilanz lautet: 12:2 Punkte, 31:11 Matchpunkte und 65:30 Sätze. Folgende Spieler waren für den Aufstieg verantwortlich: Krystof Benes, Jan-Henrik Kohl, Timo Stumpf, Manuel Gondolph und Constantin Meyer. Somit sind erstmals in der Vereinsgeschichte beide Herrenmannschaften in einer Saision Meister ihrer Klasse geworden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018