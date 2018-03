Junger Chor Freestyle feiert Geburtstag

Anzeige

Salomon seit einem Jahr dabei

Seit dem Frühjahr 2017 ist nun Sven Salomon Chorleiter von Freestyle. Seine erste musikalische Prägung erhielt Salomon durch die Mitwirkung im Kinderchor der Paulusgemeinde seiner Heimatstadt Emmendingen, wo er bei zahlreichen Kindermusicals mitwirkte und später im Jugendchor Erfahrungen mit vierstimmiger Chormusik machte. Im Alter von sechs Jahren begann er das Geigespielen. Er genoss am Goethe-Gymnasium Emmendingen durch das Musikprofil eine gute musikalische Förderung und wirkte dort früh im Schulorchester mit, später auch in weiteren AGs, unter anderem im A-Capella-Vokalensemble „La Blamage“, für das er mehrfach eigene Arrangements anfertigte. Im Jugendalter wuchs allgemein sein Interesse an Musik aus dem Bereich Rock und Heavy Metal sowie dem Musizieren und Schreiben von Stücken aus jeglichen Bereichen der Popularmusik. Im Zuge dessen machte er langjährige autodidaktische Erfahrungen mit dem Klavier, der Gitarre, Percussion-Instrumenten sowie der Tontechnik und der Musikproduktion. Er erhielt außerdem Klavier- und klassischen Gesangsunterricht, da er ein Schulmusikstudium anstrebte, das er seit 2013 an der Musikhochschule Mannheim bestreitet. Hier wuchs zunehmend sein Interesse an der Chorleitung.

Interessierte können sich auf das Konzert am 7. April mit Freestyle unter der Leitung von Sven Salomon freuen. red

