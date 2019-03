Junges Trio an der Spitze

Bobstadt.Generationenwechsel bei der Jugendfeuerwehr in Bobstadt: Melvin Gallei, Felix Hofer und Laurin Hartmann (alle 14) bilden das neue Trio an der Spitze des Feuerwehr-Nachwuchses. Die drei Floriansjünger traten bei der Jahreshauptversammlung in der Feuerwache die Nachfolge von Jonas Beisheim, Etienne Rühl und Moritz Neumann an, die allesamt in die Einsatzabteilung aufgerückt sind.

„Keine Frage – das sind große Fußstapfen“, sagte Jugendwart Christian Ludwig nach den Wahlen und dankte damit den langjährigen Amtsinhabern für ihre Arbeit. Gleichzeitig gratulierte er dem neuen Dreiergespann mit Melvin Gallei an der Spitze – und war sich sicher, dass sie das Erbe ausfüllen können. Zumal den jungen Brandschützern die Ämter bei der Versammlung nicht in den Schoß gefallen sind. Alle drei setzten sich im freundschaftlichen Wettstreit jeweils gegen mehrere Mitbewerber durch.

Laurin behauptete sich auf dem Posten des Kassenwarts mit fünf zu vier Stimmen knapp gegen Kumpel Dominik, Felix wurde mit sechs von elf Stimmen ins Amt des Schriftführers gewählt. Melvin Gallei hatte derweil gleich doppelten Grund zur Freude. Er ist nicht nur der neue Jugendsprecher der Freiwilligen Feuerwehr, sondern feierte am gleichen Tag auch seinen 14. Geburtstag.

Von einem derartigen Run auf Ämter können die meisten Vereine in den Erwachsenenabteilungen nur träumen, wertete auch Erster Stadtrat Walter Wiedemann den Ansturm als „erfreuliches Zeichen“. Ihn freute besonders, dass gleich mehrere Floriansjünger bereit waren, Verantwortung in jungen Jahren zu übernehmen. Das zeige: „Es läuft vieles richtig bei der Jugendfeuerwehr.“

Ortsvorsteher Uwe Metzner lobt den Nachwuchs und die Betreuer Christian Ludwig, Vanessa Sauder und Christoph Heiser für ihre „tolle Gemeinschaft“. Als Zeichen seines Dankes – Metzner erinnerte dabei auch an die Hilfe der Feuerwehr bei den heftigen Regenfällen im Sommer – bescherte er dem Neu-Kassenwart mit einem Geldpräsent gleich seine erste Amtshandlung.

Flammender Appell

Obwohl die Floriansjünger vier ihrer neun Mitglieder im vergangenen Jahr an die Einsatzabteilung übergaben, waren sie bei der Versammlung schon wieder zu elft. „Der Kreislauf Kinder-, Jugend- und Einsatzfeuerwehr funktioniert“, sagte Rupert Getrost stolz. In seinem letzten Jahr als Vorsitzender hielt er noch einmal einen flammenden Appell: „Jeder Euro für die Jugend ist ein gewonnener Euro“.

Insgesamt traf sich der Nachwuchs im vergangenen Jahr 51-mal zu Fortbildungen oder Zusammenkünften. Und das soll auch in diesem Jahr nicht weniger werden. „Macht kräftig Werbung bei euren Freunden“, forderte Walter Wiedemann die elf Jugendlichen auf. Eine Aufgabe, die besonders auf den neuen „Vorstand“ zukommt. Was sie genau erwartet, wissen die drei noch nicht. Nur so viel ahnen sie: „Viel schreiben, rechnen und ab und zu ein Machtwort sprechen“. ksm

