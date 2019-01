Jusos diskutieren mit Lüderwald

Bürstadt.Die Jusos Ried laden dazu ein, den Bürstädter Bürgermeisterkandidaten von SPD und Grünen, Steffen Lüderwald, näher kennenzulernen. Das Treffen zum Thema bezahlbarer Wohnraum findet am Mittwoch, 16. Januar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte „Pit“ statt. Gemeinsam mit dem Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) soll in lockerer Atmosphäre erörtert werden, welche Strategien sich eignen, um in Bürstadt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch der SPD-Vorsitzende des Kreises Bergstraße, Marius Schmidt, wird dabei sein. Die Jusos freuen sich auf viele interessierte Gäste. red

