Kabarett mit Musik

Im September hat Lizzy Aumeier in der Filminsel für Furore gesorgt.

Bürstadt.„Wie jetzt?!“ fragt Lizzy Aumeier am Donnerstag, 2. April, um 20 Uhr im Bürstädter Bürgerhaus, wo sie auf Einladung des Kulturbeirats mit ihrem neuen Programm Station macht. Wieder einmal bietet sie Musikkabarett, und wieder einmal dreht sich alles um den Wahnsinn der Welt. Auch die Politik bekommt bei Aumeiers Programmen einen immer höheren Stellenwert – und gehörig Kritik ab. Dabei kommt die Musik nicht zu kurz, wenn die Kabarettistin selbst am Kontrabass sitzt und Svetlana Klimova sie am Klavier oder an der Violine begleitet. Tickets gibt es für 28,85 Euro plus Gebühren im Vorverkauf. red

