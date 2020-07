Kabarett mit Stephan Bauer zum Auftakt

Bürstadt. Der Bürstädter Kulturbeirat will mit der Vorstellung des Kabarettisten Stephan Bauer am Donnerstag, 20. August, einen ersten Anlauf nehmen, wieder Veranstaltungen anzubieten. „Wir konnten dieses Jahr ja noch gar nichts machen“,erklärt Walter Wiedemann, der Vorsitzende des Bürstädter Kulturbeirats.

Nach den derzeit geltenden Corona-Vorschriften dürfen 130 Zuschauer ins Bürgerhaus kommen. „Wir haben mit der Agentur gesprochen, ob dies für Stephan Bauer in Ordnung ist“, erklärt Wiedemann. Dieser habe gleich seine Bereitschaft erklärt. Auch bei der Gage gebe es Verhandlungsspielraum. „Die Künstler möchten eben auch gerne auftreten“, berichtet Wiedemann weiter.

Stephan Bauer zeigt sein Programm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“, in der er mit seinem unverwechselbaren Humor Szenen (s)einer Ehe Revue passieren lässt - die guten wie die schlechten Zeiten. Dabei können sich die Zuschauer auf pointenreiche Erzählungen freuen.

Die hygienischen Voraussetzungen im Bürgerhaus genügen nach Einschätzung des Kulturbeirats den aktuellen Vorschriften. „Die Belüftung ist verbessert worden. Wir können genügend Abstand zwischen den Plätzen halten, und wir haben Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt“, erklärt Wiedemann.

Vanessa Holz, die in der Verwaltung für den Kulturbeirat zuständig ist, wird rechtzeitig vor dem Auftritt auch ein Formular auf der Internet-Seite der Stadt Bürstadt bereitstellen, mit dem die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden. „Das können die Gäste dann ausdrucken und vorab ausfüllen, damit es keine Schlange am Eingang gibt. Bereits gekaufte Tickets sind in jedem Fall gültig. „Es gibt aber auch noch Karten über den Vorverkauf“, erklärt Holz.

Ob es nach dem Gastspiel von Stephan Bauer wie derzeit geplant am 3. September mit Lizzy Aumeier und am 18. September mit Markus Maria Profitlich weitergehen kann, lassen Vanessa Holz und Walter Wiedemann noch offen. „Wir wollen die Erfahrungen des ersten Gastspiels auswerten und müssen dann schauen, wie die Voraussetzungen im September sind“, erklärt Holz. Mit dem Management der beiden Künstler seien sie im Gespräch. Auch eventuelle Ausweichtermine sind bereits ins Auge gefasst.

Was das kommende Jahr angeht, muss der Kulturbeirat derzeit nicht viel unternehmen. „Wir sind mit zwei oder drei Künstlern im Gespräch. Ansonsten werden wir die Termine nachholen, die wir dieses Jahr verschieben mussten“, so Wiedemann. Deshalb sei die Planung schon so gut wie abgeschlossen, ergänzt er.

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.07.2020