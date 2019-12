Kämpfer in Hannover erfolgreich

Bürstadt.Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Hannover starteten auch Athleten des 1. Judo-Club Bürstadt. Lars Kilian trat in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm und Nick Mattern in der Klasse bis 90 Kilogramm an. An dem Turnier nahmen rund 400 studierende Judoka aufeinander. 139 Frauen und 284 Männer sorgten dort für ein starkes Teilnehmerfeld.

In Topform

Bei den Einzelmeisterschaften des ersten Tages blieben beide Bürstädter unter ihren Möglichkeiten – konnten keine Medaille erkämpfen.

Am zweiten Tag bei der Mannschaftsmeisterschaft waren der Maschinenbaustudent Lars Kilian von der TU Darmstadt und der Medizinstudent Nick Mattern von der Uni Gießen erfolgreicher. Lars Kilian konnte an diesem Tag alle seine vier Kämpfe gewinnen und trug maßgeblich zum zweiten Platz seiner Mannschaft bei. Auch Nick Mattern war an diesem Tag in Topform und konnte fünf Kämpfe gewinnen. Seine Mannschaft belegte den fünften Platz. Die Goldmedaille an diesem Tag sicherte sich die TU München. Ebenfalls vom bürstädter Bundesligateam dabei waren: Johannes Greib in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm (JC Limburg) und Nick Henze in der Klasse bis 66 Kilogramm (BC Hemsbach). red

