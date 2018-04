Kampf gegen noch mehr Beton

Herwig Winter (v.l.), Michael Held, Hans-Jörg Langen und Willi Billau wollen die Fläche rechts im Bild als Ackerland erhalten. Im Hintergrund: Biotop und Lagerhallen. © Nix

Bürstadt.Sie sitzen Seite an Seite und demonstrieren einen engen Schulterschluss: Landwirte und Naturschützer machen gemeinsam Front gegen weitere zugebaute Flächen in Bürstadt. Vor allem die Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Brückelsgraben“ wollen die Männer verhindern. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, glaubt Herwig Winter vom BUND Bergstraße.

Im Regionalplan für Südhessen werde

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3808 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.04.2018