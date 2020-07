Kampfkunst stärkt Kinder

Bürstadt.Bei der TSG Bürstadt hat das Taekwondo-Training wieder begonnen.Obwohl Taekwondo große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten aufweist, unterscheidet es sich in einigen wesentlichen Punkten von diesen. So ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. Im Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten.

Trainerin Tülay Temiszoyoglu ist seit ihrem 17. Lebensjahr im Besitz des schwarzen Gürtels, was ihr erstes großes Lebensziel war. Diese Gürtelfarbe ist allein den Meistern vorbehalten. Sie möchte durch ihr Training ihren Schützlingen ermöglichen, Selbstbewusstsein aufzubauen und zu stärken, Schüchternheit zu überwinden und die Persönlichkeit zu stärken, so wie ihr das selbst schon als Kind mit sieben Jahren gelungen ist.

Anmeldung zu Probetraining

Trainiert wird in der TSG-Halle dienstags und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr mit Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren und von 17.45 bis 19 Uhr mit Kindern ab 14 Jahren. Wer Interesse an einem Schnuppertraining hat, muss sich bei Tülay Temiszoyoglu per E-Mail an tuelay82@gmx.de anmelden. Natürlich gelten auch bei diesem sportlichen Angebot die aktuellen Corona-Regeln. red

