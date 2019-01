Kandidaten sprechen über Wildpferde und Leidenschaft

Bürstadt.„Die Hütte ist voll!“ Gut gelaunt eröffnete Moderator Bernhard Zinke das Wahlforum des Südhessen Morgen am Mittwochabend im Bürgerhaus Bürstadt. Dabei drehte sich alles um die Frage, wer besser geeignet ist für das Amt des Rathauschefs. Die Bürgermeisterwahl steht am 27. Januar an. Für das Amt bewerben sich Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) und Steffen Lüderwald, der Kandidat von SPD und Grünen in Bürstadt.

In sportlichen 90 Minuten konnten sie die Fragen von Redakteur Bernhard Zinke und aus dem Publikum beantworten und ihre Ideen für Bürstadt präsentieren. Interessiert verfolgten die knapp 300 Besucher die Diskussion – wobei sich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bei den beiden Bewerbern zeigten. Auffallend war, dass die 57-jährige Bürgermeisterin auf die Fragen deutlich ausführlicher antwortete als ihr 50-jähriger Herausforderer aus Hofheim. Insofern bewahrheitete sich sein Motto, dass er kein Freund großer Reden sei, sondern lieber zuhöre und verstehe.

In der lockeren Aufwärmrunde mussten beide Spontanität beweisen und Sätze beenden. Bärbel Schader fing an mit: „In Bobstadt würde ich gerne . . . vieles verändern.“ Rasch fügte sie noch zwei Sätze hinzu und sprach den Bahnübergang an, der zurückgebaut werden soll, was für positive Veränderungen im Stadtteil sorge.

Was schätzt Steffen Lüderwald an Bürstadt? Der rot-grüne Kandidat lobte die Offenheit der Bürger, denn die Bürstädter würden ihm großes Vertrauen entgegen bringen. Auf die Frage an Schader, was sie mit Lüderwald verbindet, antwortete sie überraschend knapp mit einem Lächeln: „die gemeinsame Kandidatur fürs Amt“. Noch kürzer beendete sie den Satz: „Am 27. Januar werde ich abends . . . feiern!“ Ihr Herausforderer würde nach seiner Wahl als Bürgermeister an seinem ersten Arbeitstag im Rathaus „jeden Mitarbeiter persönlich begrüßen“.

Bildhafte Sprache

Auf die Frage, warum er Rathauschef werden will, antwortete der 50-Jährige mit einem Bild: Er stellt sich eine Herde Wildpferde vor. „Jeder hat seinen Kopf und seine Richtung. Ein Pferd geht voran: Das ist die Stadtverordnetenversammlung. Am Ende schaut ein Pferd, dass niemand zurückbleibt – dieses Pferd will ich sein.“

Bärbel Schader begründete ihre Motivation für eine zweite Amtszeit damit, dass sie in ihrer Heimatstadt seit 25 Jahren politisch tätig sei und als Bürgermeisterin die vergangenen fünfeinhalb Jahre viele Projekte auf den Weg gebracht habe, die sie weiter begleiten möchte. Angesichts ihres enormen Arbeitspensums wollte der Moderator Bernhard Zinke provokant wissen: „Warum tun Sie sich diesen Stress eigentlich an?“ Es gehe nicht um Stress, sondern sie führe dieses Amt mit Liebe und Leidenschaft aus, meinte sie. „Ich kann prima schlafen und komme perfekt ausgeruht zur Arbeit. Ich habe genug Energie für das Amt.“ Ob auch Lüderwald gut schlafen könne und auf Freizeit verzichten wolle? Darauf sagte er einfach nur „ja“.

Als Kandidat von SPD und Grünen hätte er es künftig sicher schwer, Mehrheiten zu finden, warf Zinke ein – angesichts der Koalition von CDU und FDP im Parlament. „Die Idee zählt – über die Fraktionen hinweg“, betonte der 50-Jährige. „Am ersten Tag nach der Wahl endet die Parteipolitik für mich. Denn eine gute Idee darf nicht von der Parteipolitik zerrieben werden.“ Für dieses Statement applaudierte das Publikum spontan, aber vor allem die linke Seite, wo Politiker von SPD und Grünen saßen.

Am Ende sind die beiden Kandidaten wieder ganz nah beieinander: Als Moderator Zinke genau wissen will, wie viel Prozent der Wählerstimmen sie holen, sagen sie unisono: „50 plus eins!“

