Karriere mit Hindernissen

Biblis.Christian Bale ist in der Rolle von Dick Cheney in der Bibliser Filminsel zu sehen. „Vice – Der zweite Mann“ wird am Donnerstag, 23. Mai, und Freitag, 24. Mai, jeweils 20 Uhr, gezeigt. Der 22-Jährige Dick repariert 1963 in Wyoming Stromleitungen als ungelernter Arbeiter. Denn das Studium in Yale hat er wegen seines übermäßigen Alkoholgenusses aufgegeben. Cheney ergattert ein Praktikum in Washington und beginnt an der Seite des Kabinettsmitglieds Donald Rumsfeld eine politische Laufbahn. Höhepunkt seiner Karriere ist die Vizepräsidentschaftskandidatur an der Seite von George W. Bush.

Gruselige Haustiere

Am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, jeweils 20 Uhr, steht die Neuverfilmung von „Friedhof der Kuscheltiere“ auf dem Programm. Louis und Rachel Creed beziehen mit ihren Kindern ein neues Haus und schließen Freundschaft mit ihrem Nachbarn Jud Crandall. Der Familienkater wird überfahren und Jud weiht Louis in ein Geheimnis ein.

„Mia und der weiße Löwe“ wird für Kinder am Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr, gezeigt. Mia ist zehn, als sie mit ihren Eltern aus London nach Südafrika zieht, wo sie fortan eine Löwenzucht führen. Doch Mia vermisst ihre Freunde. Das ändert sich erst, als ihr Vater ihr den weißen Löwen Charlie anvertraut. cid

