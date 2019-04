Karten für neue Saison

Bürstadt.Beim Spiel- und Kulturkreis (SKK) wird nicht nur getanzt, gelacht und während der Fastnachtskampagne gesungen und geschunkelt, sondern der Traditionsverein hat sich auch auf vielen Feldern der Kultur verschrieben. So fahren seit über 50 Jahren viele SKK-Mitglieder regelmäßig zum Theaterbesuch über den Rhein. Seit der Wiedereröffnung des Wormser Festspielhauses 1967 verfolgt der Theaterring Worms das ehrgeizige Ziel, Theater einer breiten Bevölkerungsschicht näherzubringen.

Die nächste Spielzeit beginnt am 13. Oktober. Aufgeführt wird die Oper „Cosi fan tutte“. Zu Gast ist die Kammeroper München. Leicht und schwungvoll wird sicherlich die Operettengala „Du bist die Welt für mich“, mit der das Sorbische Nationaltheater am 21. November in der Domstadt gastiert. Am 10. Dezember gibt das Moldawische Nationaltheater „Romeo und Julia“. Zu Jahresbeginn 2020 und am 14. Februar kommen die Musicalfreunde bei einem Charly Chaplin-Musical auf ihre Kosten. Am 10. März gastiert die Landesbühne Rheinland-Pfalz mit „Der Reichsbürger“, und am 25. April sind „8 Frauen“ mit einer Kriminalkomödie von Robert Thomas zu Gast.

„Wir betreuen den Ring seit über 50 Jahren. Von Beginn an sind sechs Mitglieder immer noch dabei“, erklärte Doris Keinz. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr unter 06206/84 91 anmelden. Die Karten für die Spielzeit kosten 105 Euro und sind im Voraus zu entrichten. Fell

