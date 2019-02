Kartenverkauf am 23. Februar

Bürstadt.Die Bürstädter Theatergruppe „Die Sainäwwel“ verkauft Karten für ihr neues Stück „„Aache zu un dorsch!“ Am Samstag, 23. Februar, stehen Mitglieder der Gruppe von 8 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum St. Michael bereit und nehmen Kartenwünsche entgegen. Das Lustspiel in zwei Akten ist an folgenden Terminen auf der Bürgerhaus-Bühne in Riedrode zu sehen: Samstag, 6. April; Freitag, 12. April; Samstag, 13. April; Sonntag, 14. April; Freitag, 26. April; Samstag, 27. April, und Freitag, 3. Mai – jeweils 20 Uhr. Ausgenommen ist der Termin am 14. April, da geht es 14.30 Uhr los. Die Karten kosten 8 Euro. Am Vorverkaufstag sind die Ansprechpartner auch von 8.30 bis 11 Uhr telefonisch erreichbar unter 0176/99 62 04 95. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019