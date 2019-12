Kartenverkauf für Gitarrenzauber läuft

Groß-Rohrheim.Der Kartenvorverkauf für den Gitarrenzauber in Groß-Rohrheim hat begonnen. Tickets für die beliebte Veranstaltung am Sonntag, 19. April 2020, gibt es online unter cuntz-guitars.de. Die Tickets kosten 18 Euro. Vorverkaufsstellen sind außerdem die Tankstelle Haas in der Rheinstraße 109 in Groß-Rohrheim sowie die Buchhandlung Faktotum, Marie-Curie-Straße 4 in Riedstadt. Bei dem Konzert in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle mit dabei sind Petteri Sariola (Bild), Steph Macleod, Jon Gomm, Manith sowie Martin Harley und Band. Die Veranstaltung präsentieren die Musikkiste Groß-Rohrheim und Cuntz-Gitarren. Das Konzert am 19. April beginnt um 17 Uhr, Einlass ist bereits um 16 Uhr. Von 11 bis 16 Uhr ist eine Ausstellung mit handgefertigten Meistergitarren zu sehen. red

