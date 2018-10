Katana-Turnier für Sportler ein voller Erfolg

Bürstadt.Das Katana-Turnier, ausgerichtet durch den Samurai Bürstadt, wurde für die Athleten des 1. Judo-Club Bürstadts (JCB) zum vollen Erfolg. Sie kämpften in der Altersklasse U11 sehr erfolgreich: Max Becker belegte den dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 32,5 Kilogramm, Ayman Benazzouz sicherte sich Platz zwei in der Klasse bis 37,5 Kilogramm und Dimitar Atanassov konnte sich ebenfalls über seinen zweiten Platz unter den Kämpfern bis 34,5 Kilogramm freuen.

In der Altersklasse U15 kämpften für den 1. JCB Alireza Taheri (vierter Platz, bis 46 Kilogramm) und Gregor Vogel (ohne Platzierung bis 50 Kilogramm).

In der U18 holte sich Mohamed Asuev in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm mit zwei Siegen den ersten Platz. Ebenfalls in der U18 startete Anja Schneider in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und gewann dort kampflos den ersten Platz. Ihre beiden Freundschaftskämpfe bis 57 Kilogramm gewann sie souverän. Trainer Klemens Timm war sehr zufrieden: „Es haben sich alle gut aufgewärmt, gut gekämpft und alles gegeben!“

Tags darauf hatte es sich Trainerin Nadine Müller zum Ziel gesetzt, ihrem Trainerkollegen Klemens Timm, in puncto Erfolge, in den Altersklassen U13, U21 und im Männerbereich gleich zu tun – es sollte gelingen.

Katharina Keltjens holte sich in der U13 in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm den zweiten Platz. Florian Ruckteschler mit zwei klaren Siegen bis 31 Kilogramm sogar Platz eins und Anton Krahn in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm belegte den dritten Platz. Tayfun Cifci blieb diesmal noch ohne zählbaren Erfolg.

In der Altersklasse U21 gewann Ian Störmer bis 66 Kilogramm alle drei Kämpfe souverän und belegte am Ende verdient den ersten Platz.

Bei den Männern startete Michael Radig für den 1. JCB bis 81 Kilogramm und gewann ebenfalls alle drei Kämpfe, was am Ende auch für ihn den ersten Platz bedeutete.

Bei der Katana-Turnier-Pokalwertung holte der 1. Judo-Club Bürstadt den dritten Platz im Gesamtklassement unter allen teilnehmenden Vereinen. Trainerin Nadine Müller lobte das engagierte Auftreten ihrer Athleten und zeigte sich zufrieden mit dem erfolgreichen Abschneiden über alle Altersgruppen hinweg. red

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018