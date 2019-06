Katharina Keltjens schafft zweimal Gold

Bürstadt.Der 1. Judo-Club Bürstadt (1. JCB) hat beim Heinercup in Darmstadt in den Altersklassen U11 bis U18 wieder zahlreiche gute Ergebnisse und Medaillenplätze geholt.

In der U11 holte Dimitar Atanassov bis 40 Kilogramm den zweiten Platz. Dimitar gewann drei seiner vier Kämpfe mit guter Technik. In der U13 gewann Katharina Keltjens bis 33 Kilogramm die Goldmedaille, nachdem sie einmal mit Festhaltegriff und einmal mit De-Ashi-Barai – einer guten Fußtechnik – ihre Gegnerinnen überwand.

Florian Ruckteschler holte in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm mit guter Leistung die Silbermedaille und Tayfun Cifci wurde bis 37 Kilogramm ebenfalls mit guter Leistung Fünfter.

In der U15 gewann Katharina Keltjens, die ihr Zweitstartrecht wahrnahm, erneut die Goldmedaille. Katharina gewann ihre beiden Begegnungen und wurde an diesem Wettkampftag erfolgreichste Judoka des 1. JCB. Auch Florian Ruckteschler startete in dieser Altersklasse und wurde am Ende mit zwei Siegen aus vier Begegnungen Dritter. Rayan Idrissi belegte bis 60 Kilogramm mit drei schönen Siegen aus vier Kämpfen den guten zweiten Platz. Anton Krahn kämpfte bis 50 Kilogramm ein gutes Turnier, musste aber verletzungsbedingt abbrechen.

Zufriedene Trainer

Cedric Schynoll holte sich in der U18 bis 60 Kilogramm mit drei schönen Siegen bei nur einer knappen Niederlage den zweiten Platz. Mohamed Asuev musste bis 66 Kilogramm verletzungsbedingt das Turnier abbrechen, nachdem er bereits seine ersten beiden Kämpfe gewonnen hatte. Soufian Idrissi kämpfte in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm nach längerer Verletzungspause wieder sein erstes Turnier und gewann sogleich zwei seiner vier Begegnungen, womit er als Wiedereinstieg sehr zufrieden war.

Das Trainerteam um Nadine Müller waren ebenfalls sehr zufrieden mit den guten Leistungen, die alle ihre Athleten mit vollem Einsatz zeigten und sparten daher auch nicht mit Lob. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019