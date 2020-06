Katholiken feiern ohne Prozession

In der Pfarrgruppe Biblis findet am Fronleichnamstag keine Prozession statt. Allerdings gibt es am Mittwoch, 10. Juni, 18 Uhr, eine Vorabendmesse in St. Bartholomäus.

Am Feiertag, Donnerstag, 11. Juni, finden in der Bibliser Pfarrkirche um 9.30 und um 11 Uhr Gottesdienste statt.