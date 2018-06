Anzeige

Biblis/Bürstadt.Beim Jugend-Schnellschach-Open in Lambsheim (bei Frankenthal) gingen drei Bibliser und ein Bürstädter gemeinschaftlich an den Start. Tim Putz (SV Biblis) und Mario Winkler (SF Bürstadt) erspielten sich in der zusammengefassten Jugendklasse U18/U16/U14 jeweils 3,5 Punkte und einen geteilten 11. Platz unter 27 Teilnehmern.

In den Sonderwertungen U16 und U18 erreichten Tim Putz und Mario Winkler die Plätze zwei beziehungsweise vier. Peter Weis kam auf gute 3,0 Punkte und auch Jonathan Roth konnte in seinem ersten Turnier mit 2,0 Punkten sehr zufrieden sein. Insgesamt nahmen 96 Jugendliche am Turnier teil, welches vom SK Lambsheim tadellos durchgeführt wurde. red