Keine Andacht vor St. Elisabeth

Bürstadt.Das Treffen der Sternsinger der katholischen Pfarrgruppe in St. Michael am Samstag, 19. Dezember, ist abgesagt. „Wir überlegen noch, ob und in welcher Form wir die Sternsinger an den ersten Januartagen aussenden können“, sagt Pfarrer Peter Kern. Auch die geplante Andacht am Donnerstag, 24. Dezember, um 14.30 Uhr auf dem Vorplatz des Altenheims St. Elisabeth ist gestrichen, denn die Bewohner sollen größtmöglichen Schutz erfahren. Aber alle anderen angesetzten Gottesdienste sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Anmeldungen dafür vorab sind Pflicht: in den Pfarrbüros von St. Michael oder St. Peter oder über die Internetseite www.pfarrgruppe-buerstadt.de. „Und wer nicht teilnehmen kann und das vorher schon weiß, sollte sich wieder abmelden. Das erleichtert den Helfern die Arbeit ungemein“, bittet Pfarrer Kern. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020