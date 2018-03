Anzeige

Dieser Kritik schloss sich der Vorsitzende an. Bald stünde das Fischessen an Karfreitag an, eine große Veranstaltung für den Verein, mit mehrtägigem Arbeitseinsatz. Hier wünsche er sich mehr Mitstreiter, die den Verein unterstützen.

Sportwart Frank Grimmel berichtete von sechs Angeltermen mit einem Fang von 152 Kilogramm Fisch. Weiterhin gab es noch zwei Mal Tandemangeln, ein Forellenangeln und ein Raubfischangeln, bei Letzteren wurde nichts gefangen. Grimmel wurde erneut Vereinsmeister, gefolgt von Thomas Morweiser und Dietmar Bauer. Gerätewart Philip Vowinkel zeichnete auf, wie viel Fisch als Besatz in die Gewässer gegeben wurde: Seit 2002 seien es 245 Zentner gewesen.

Zum Angeln kämen auch Kinder und Jugendliche, die von Jugendwart Timo Kessler betreut werden. „Es sind drei bis sechs Teilnehmer im Alter zwischen sechs und elf Jahren“, erklärte er. Der Verein hat Angeln und Zubehör für die Jugend angeschafft, um dem Nachwuchs den Einstieg zu erleichtern. Um Mitglieder zu werben, haben die Angler beschlossen, in diesem Jahr bei Neueintritten keine Aufnahmegebühr in Höhe von 180 Euro zu verlangen.

Man habe das Reglement für neue Mitgliedern geändert. So können diese im ersten Jahr an allen Angelveranstaltungen des Vereins teilnehmen, sie dürfen aber nicht selbstständig angeln. „Uns ist es wichtig, Angelfreunde zu gewinnen, die nicht nur die Angelkarte haben wollen und dann weg sind, sondern die auch am Vereinsleben teilnehmen“, so Morweiser. str

