Keine Hoffnung auf Tempo 30

Bobstadt.Vehement setzten sich Anwohner in Bobstadt für ihre Sache ein: Sie wünschen sich Tempo 30 in der Frankensteinstraße. Der Verkehr in der Durchgangsstraße sei zu laut und zu gefährlich, lauten die Argumente, die Volker Utz im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung vortrug.

Schon bei mehreren Ortsterminen hatten Anwohner, Stadt und Hessen Mobil ausführlich über eine Absenkung der Geschwindigkeit diskutiert. Mit dem Ergebnis: Die gesetzlichen Vorgaben binden der Stadt die Hände. Auch Barbara Michalek, bei der Straßenbaubehörde Hessen Mobil für das Dezernat Verkehr zuständig, bestätigte diese Auskunft. Sie war eigens in den Ausschuss geladen worden, um die Rechtslage zu erläutern. Und die Richtlinien seien eindeutig: In schon bestehenden Siedlungen seien tagsüber 70 Dezibel, nachts 60 Dezibel zulässig. Und Bobstadt liege genau zwei Dezibel unter diesem Wert. In Neubaugebieten seien die Grenzen in der Tat etwas strenger.

Ausführlich erläuterte sie, wie diese Werte zustande kommen: Vier mal im Jahr, zu jeder Jahreszeit, wird für mehrere Wochen ein Radargerät aufgestellt, das die vorbeifahrenden Fahrzeuge zählt. Danach wird der Lärm ermittelt. Ein solches Monitoring wird alle fünf Jahre durchgeführt, das letzte Mal in Bobstadt 2015. „Im Jahr 2020 steht wieder eine Messung an“, bestätigte Michalek. Die Ergebnisse sollten Anfang 2021 veröffentlicht werden. Große Hoffnung konnte sie den Anwesenden allerdings nicht machen. „Um den Lärm um ein bis zwei Dezibel zu erhöhen, müsste sich der Verkehr seit der letzten Messung verdoppelt haben“, machte Michalek die Größenordnung deutlich. Für die Verkehrs-Expertin hat Tempo 30 schließlich noch eine andere Seite, die berücksichtigt werden müsse: „Das ist ein deutlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, sagte sie.

Ausländerbeirätin Ayse Abaza-Wilhelm machte darauf aufmerksam, dass es auch mit baulichen Mitteln möglich sei, den Durchgangsverkehr auszubremsen. „Sehr richtig“, bestätigte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Und über diese Möglichkeiten könne die Stadt auch selbst entscheiden. sbo

