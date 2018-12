Bobstadt.Zu einer vergnüglichen Weihnachtsfeier mit Vorführungen und anschließendem Weihnachtsmarkt hatte die Astrid-Lindgren- Schule Bobstadt Schüler, Freunde und Familienangehörige eingeladen. Die Kinder begeisterten mit Liedern und einer Theatervorführung. Rektorin Susanne Kaul ließ zudem das Schuljahr Revue passieren.

Zuerst richteten sich alle Augen auf die beiden ersten Klassen, die weihnachtliche Lieder anstimmten. Die Schüler der 2 a brachten die Geschichte der „Weihnachtsmaus“ musikalisch zum Klingen – passende Maushandpuppen hatten sie dabei. Ganz in Weiß, als Schneeflocken, kam die Klasse 2 b daher, die „Hurra, Hurra, es schneit“ vortrug.

„Unsere Theater AG hat extra ein Stück für heute entwickelt und einstudiert, es heißt ,Die Weihnachtsglocke’“, kündigte die Schulleiterin an. Und schon ging das geschäftige Treiben zwischen den liebevoll gebauten Kulissen los, die Kinder hetzten umher: „Keine Zeit, höchste Eisenbahn, wir müssen uns beeilen“, war musikalisch zu hören. Immer wieder traten die Jungen und Mädchen ans Mikrofon – mal verkleidet als gestresste Kinder, die ihr Zimmer noch aufräumen müssen, weil die Großeltern zu Besuch kommen. Mal als genervter Vater, der gerade noch den letzten, aber hässlichen Tannenbaum ergattert. Und auch als ein paar coole Jugendliche, die sich beschweren, dass sie immer zu Weihnachten im Chor singen müssen. „Ich will keine 15, sondern 16 Geschenke“, schrie dann noch ein Junge seine Mutter an. Alle kamen zu dem Schluss: „Weihnachten ist Stress.“ Abseits des Trubels saß ein Mädchen, das ganz anderes dachte als die genervten Zeitgenossen: „Ein eigenes Zimmer, das ist sicherlich schön. Und wie toll es sich anhört, wenn alle zusammen singen. Wow, so viele Geschenke, die sind sicherlich alle ganz toll.“ Zum Schluss sorgte das Mädchen mit einer Weihnachtsglocke aber doch noch für Harmonie und Besinnlichkeit.

Eltern lassen Handys stecken

Alle Kinder zeigten sich bei der Weihnachtsaufführung auf der Bühne. Die Schulleitung bat allerdings darum – auch aus Datenschutzgründen – auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Die Besucher hielten sich daran, wobei einige Eltern verärgert murrten, weil sie gerne Erinnerungen von der Aufführung gehabt hätten. Doch tatsächlich wurde die Veranstaltung sogar aufgewertet. Niemand brachte Unruhe in die Feier, um die besten Aufnahmepositionen zu finden. Die Besucher verfolgten das Geschehen direkt und nicht mittels Display. Es entstand eine sehr aufmerksame und entspannte Atmosphäre, die Kinder standen im Vordergrund.

Bei ihrem Rückblick auf das Schuljahr berichtete Rektorin Kaul von Aktivitäten wie der Fastnachtsfeier, dem Tag des Merkens, der Aktion rund um das Buch oder der Brandschutzerziehung. Auch dankte sie den Elternbeiräten sowie dem Förderverein. Letztere finanzierte die neuen Schulplaner, eine Buchspende und investierte 2500 Euro in Fahrzeuge für die Schüler.

Nach den Aufführungen in der Sporthalle konnten die Besucher den Weihnachtsmarkt davor genießen. Dieser wurde vom Elternbeirat organisiert, der Erlös kommt dem Förderverein zugute. Auch die Klassen boten Selbstgebasteltes an. str

